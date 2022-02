Von diesen Azubibotschaftern haben alle etwas

Auf wen hören junge Leute? Klar: auf andere junge Leute, mit denen sie sich identifizieren können. Für die Azubigewinnung ist diese Erkenntnis entscheidend – insbesondere bei der Kommunikation im digitalen Raum. Die Brillux Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ entspricht diesem Mechanismus mit mittlerweile sechs „Handwerk-Influencern“ auf Instagram: Wer den Storys der „Azubibotschafter“ ein „Like“ gibt und diese teilt, verhilft der Initiative zu Reichweite und begeistert dadurch mehr junge Menschen für das Maler- und Lackiererhandwerk.

Sie sind zwischen 17 und 27 Jahren alt, kommen aus allen Teilen Deutschlands und Österreichs, könnten unterschiedlicher nicht sein und haben doch etwas gemeinsam: Phil, Kevin, Kolja, Lena, Larissa und Johanna machen eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk. Und: Sie erzählen von ihren Erfahrungen und Hintergründen als Azubibotschafter/-innen der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“.

Junge Leute dort abholen, wo sie sich tummeln

Während für Kevin und Kolja die handwerkliche Laufbahn früh abgemacht war, haben sich Larissa und Johanna während und nach einem Studium für den Malerinnenberuf entschieden. Alle sechs Botschafter/-innen berichten auf dem „Deine Zukunft ist bunt“-Instagram-Kanal regelmäßig von ihren Arbeits- und Freizeiterlebnissen und geben preis, weshalb sie sich – direkt oder auf Umwegen – für ihre Handwerksausbildung entschieden haben. „Mit ihren authentischen Geschichten begegnen unsere Azubibotschafterinnen und Azubibotschafter anderen jungen Leuten, die noch nach ihrer beruflichen Zukunft suchen, auf Augenhöhe“, sagt Robin Lange vom „Deine Zukunft ist bunt“-Team. „Und zwar dort, wo sie sich aufhalten: auf der Social-Media-Plattform Instagram.“ Der 30-Jährige entwickelt mit seinem Team laufend neue Ideen und Formate für die Nachwuchsinitiative.

Einfach verlinken und profitieren

Doch was hat ein Betrieb, der Auszubildende sucht, von den Instagram-Beiträgen der Azubibotschafter/-innen? Robin Lange: „Ganz einfach: Wir stellen damit die zielgruppengerechten Posts zur Verfügung, die jeder Betrieb in seine eigene Azubiwerbung mit minimalem Aufwand einbinden kann.“ Mit jedem „Gefällt mir“ unter den Beiträgen, mit jedem Teilen der Posts wird die Reichweite erhöht, und noch mehr junge Leute erfahren, was den Malerberuf so attraktiv macht. „Natürlich lassen sich die Geschichten von Kevin, Phil, Johanna & Co. auch direkt auf dem betrieblichen Instagram-Kanal oder der eigenen Website verlinken“, so Robin Lange. Selbst in einer E-Mail an mögliche Bewerber macht sich der Link zu einer passenden Azubigeschichte gut – und kann genau das Quäntchen Identifikation bieten, das den Ausschlag für den Zuschlag zur Ausbildung gibt.

Hier gehts zum „Deine Zukunft ist bunt“-Instagram-Kanal

„Deine Zukunft ist bunt“ begeistert junge Menschen für das Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerk – online, offline und auf Events. Jeder Betrieb kann kostenlos mitmachen und sich Vorteile fürs eigene Azubimarketing sichern.

www.brillux.de/deine-zukunft-ist-bunt