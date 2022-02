„Eine Initiative, die junge Talente zu den Betrieben bringt“

Junge Menschen gewinnt man dort für den Beruf, wo sie sich aufhalten – und das ist zunehmend der digitale Raum. Die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ bietet deshalb verstärkt attraktive Inhalte auf unterschiedlichen Online-Kanälen an, spürt digitale Trends auf und setzt innovative Formate um. Jüngster Neuzugang seit Frühjahr 2021 ist die Kooperation mit teech, eine Bildungsplattform für Schulen. Marius Marburger und Katharina Hemker vom Projektteam „Deine Zukunft ist bunt“ an der Brillux Akademie verraten im Interview, was dahintersteckt.

Herr Marburger, Sie sind der Projektverantwortliche von „Deine Zukunft ist bunt“. Erläutern Sie noch mal: Wofür steht die Initiative?

Marius Marburger: Die Nachwuchsinitiative kümmert sich um eines der drängendsten Probleme der Maler- und Stuckateurbranche – den allgegenwärtigen Azubimangel. Dabei zielen wir in zwei Richtungen: Einerseits unterstützen wir Betriebe beim eigenen Azubimarketing mit sehr konkreten und einfach einsetzbaren Online- und Offline-Instrumenten. Andererseits geht „Deine Zukunft ist bunt“ direkt auf Schülerinnen und Schüler zu, um sie als Bewerbende zu den Betrieben zu leiten – hierbei sind digitale Kanäle enorm wichtig. Zusätzlich versuchen wir aber auch, Eltern und Schulen einzubinden und zu überzeugen.

Sie betonen die Relevanz digitaler Kanäle für junge Zielgruppen. Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Marius Marburger: Eine ganze Reihe, und es werden immer mehr. Gern nenne ich hier den „Deine Zukunft ist bunt“-Instagramkanal, auf dem wir wöchentlich mit mehreren Posts und authentischen Formaten wie den Azubibotschaftern präsent sind. Zugleich erreichen wir Schülerinnen und Schüler mit zielgruppengerechtem Videocontent auf YouTube. Direkt nutzbar für Betriebe sind die „Buntes Battle“-Spiele-App zur Berufsorientierung oder auch die Kooperation mit der Plattform AZUBIYO. Hier schreiben Betriebe ohne großen Zeitaufwand, aber mit enorm großer Reichweite ihre Azubistellen aus und bezahlen dank unserer besonderen Konditionen nur sehr wenig Geld. Zentral wichtig ist und bleibt die „Deine Zukunft ist bunt“-Website mit ihrer Ausbildungs- und Praktikumsbörse: Hier können sich Handwerksbetriebe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol als kompetente Ausbildungsstätte präsentieren. Mehr als 8.000 Betriebe sind bereits dabei – womit wir im Grunde über ein ganz eigenes Ausbildungsportal verfügen, das Betriebe und Bewerber unkompliziert miteinander verbindet.

Trotzdem wollen Sie Ihr digitales Portfolio weiter ausbauen …

Marius Marburger: Die Entwicklung der digitalen Angebote ist rasant. Bei der enormen Dynamik in den unterschiedlichen Formaten heißt es für uns deshalb dranbleiben – aber natürlich auch sehr genau prüfen. Nicht jede neue Plattform bringt die Qualität mit, die wir suchen.

Ihr jüngster „Coup“ ist die Kooperation mit teech, einem recht neuen Unterrichtstool für Schulen, das von einem Start-up aus Darmstadt entwickelt wurde. Was steckt dahinter?

Marius Marburger: Bei teech haben wir sofort eine Riesenchance gesehen. Die Plattform bietet innovative Formate wie die europaweit größte digitale Bildungsmesse „Inspiration Days“, den Podcast „teech talks“ oder die monatlichen „teech circles“. Diese bringen Expertinnen und Experten verschiedenster Branchen ins digitale Klassenzimmer. Über diese Zugänge erreichen wir potenziell zehntausende Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte an 550 deutschen Schulen. Eine absolut überzeugende Reichweite, mit der wir auf einen Schlag sehr viele junge Leute mit unseren Botschaften begeistern können.

Frau Hemker, Sie haben die Inhalte für die drei teech Formate wesentlich mitgestaltet und präsentieren diese auch. Passt die schöne Theorie zu der Realität, die sie mit teech erleben?

Katharina Hemker: Unbedingt! Bei den „Inspiration Days“ waren während unseres 45-minütigen digitalen Workshops stabil 5.000 Schülerinnen und Schüler zugeschaltet! Anhand der vielen Rückfragen konnten wir sehen, mit wie viel Interesse und Spaß die jungen Leute bei der Sache waren. Im Podcast „teech talks“, der frei über Spotify zugänglich ist, konnte ich zusammen mit unserer Brillux Azubibotschafterin Johanna aus dem wahren Ausbildungsleben erzählen. Vor allem Johannas spezieller Werdegang – von der Studentin zum Azubi – zeigt auf, wie vielfältig die Wege ins Malerhandwerk sein können. Besonders intensiv sind die „teech circles“, in denen sich rund 100 Schülerinnen und Schüler in einem virtuellen Klassenraum versammeln und mit uns in den direkten Austausch gehen. Hier haben wir die Chance, das Berufsbild vertiefend und emotional packend darzustellen.

Wie gehen Sie das an?

Katharina Hemker: Wir achten sehr darauf, methodisch den Geschmack der Youngsters zu treffen. Spielerische und aktivierende Elemente wie ein Memory, bei dem die Teilnehmenden Baustellenabläufe in die richtige Reihenfolge bringen, gehören ebenso dazu wie echte Werkstattarbeiten – alles live gesendet aus unserem Brillux teech Studio in Münster.

Klingt spannend – und ziemlich aufwendig. Wo wird die Reise mit „Deine Zukunft ist bunt“ hingehen? Alles (nur noch) digital?

Marius Marburger: Gerade in den letzten beiden Jahren haben wir, auch aufgrund der Corona-Situation, ein gutes digitales Setup für die Nachwuchswerbung aufgebaut. Doch wir wollen so bald wie möglich auch wieder vor Ort aktiv werden – auf Bildungsmessen, an Schulen und bei Innungen. Indem wir beide Wege gehen – den digitalen und den physischen – schaffen wir mehr als nur Aufmerksamkeit für den Maler- und Stuckateurberuf: Wir schaffen echte Kontakte zwischen ausbildenden Betrieben und potenziellen Nachwuchskräften. Damit zusammenkommt, was dringend zusammenkommen muss.

teech talks #30: Deine Zukunft ist bunt

Johanna Domke hat ihr Studium abgebrochen und bei Brillux eine Ausbildung zur Malerin und Lackierer begonnen. Zusammen mit ihrer Ausbilderin Katharina Hemker gibt sie Einblicke in ihren Lebensweg, ihre Motivation und ihre Zukunftspläne. Spannend – und überzeugend für Interessenten, die in der Findungsphase sind. Zum Nachhören und Teilen