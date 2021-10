Anerkennung und gezielte Förderung: Wer damit seinen Fachkräftenachwuchs motivieren will, sollte ihn ins Rennen um die zwei Dutzend Plätze beim Brillux Azubi-TalentForum 2022 schicken. Der Leiter der Brillux Akademie, Philipp Kern, und Doris Annegarn, die das Angebot inhaltlich und organisatorisch bei Brillux betreut, verraten, was Betriebe und ihre ausgewählten Azubis von dieser kostenlosen, exklusiven All-inclusive-Woche in Münster mitnehmen können.

Herr Kern, was ist die Idee hinter dem Brillux Azubi-TalentForum?

Philipp Kern: Wir würdigen mit dem Format die Leistungen der besten Azubis im Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerk – mit einer exklusiven Woche auf dem Brillux Campus Münster, in der sich die ausgewählten jungen Leute fachlich und persönlich weiterentwickeln können.

2020 fand das Azubi-TalentForum zum ersten Mal statt. Was für Rückmeldungen haben Sie bekommen?

Doris Annegarn: Die Stimmung unter den Teilnehmenden und ihre Einsatzbereitschaft waren durchweg klasse. Mehrere Azubis haben uns begeistert bestätigt, dass sie enorm viel prüfungsrelevantes Wissen mitgenommen haben. Gefreut hat uns auch die Aussage eines Ausbilders, der sein Ziel, seinen Azubi mit dieser Woche gleichzeitig anzuspornen und zu belohnen, definitiv erreicht hat.

Welche Programm-Highlights erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Frühjahr 2022?

Philipp Kern: Die Azubis bekommen einen umfassenden Einblick ins Brillux Werk und können hautnah den Weg eines Farbprodukts erleben – von der Entstehung über die Abfüllung bis hin zum Versand. In der Abteilung Forschung und Entwicklung erfahren sie beispielsweise, was es heißt, einen Lack selbst anzumischen oder nachzuverfolgen, wie sich die Beschichtung verhält, wenn man die Rezeptur verändert. Fachlich lernen die Azubis zudem den Umgang mit den Richtlinien aus dem BFS-Merkblatt Nr. 20 „Sicher im Umgang mit Untergründen“. Eine Exkursion durch Münster zu prägnanten Objekten schult ihr Auge für technische und gestalterische Besonderheiten.

Was macht diese Woche bei Brillux darüber hinaus besonders?

Philipp Kern: Natürlich der Spaß und auch die persönliche Weiterentwicklung! Hier kommen Azubis aus verschiedenen Regionen Deutschlands, aus Österreich oder der Schweiz zusammen. Alle wohnen in unserem Gästehaus B-Wohnen. Während des Freizeitprogramms haben die jungen Leute Gelegenheit, sich besser kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Außerdem bietet das Seminar „Die Marke ICH“ die Chance, die eigene Persönlichkeit zu stärken. All diese Punkte sind ebenso wichtig wie der technisch-fachliche Teil in dieser Woche.

Wie läuft die Bewerbung für das Azubi-TalentForum?

Doris Annegarn: Wer Brillux Ausbildungspartner ist, lässt uns für seine besten Auszubildenden einfach eine Online-Bewerbung zukommen und geht dabei unter anderem auf folgende Fragen ein: Warum gerade diese/-r Azubi? Welche beruflichen oder schulischen Ziele hat sich die Nachwuchskraft gesteckt und bereits umgesetzt? Welche Aufgaben übernimmt der bzw. die Auszubildende im Betrieb und warum sollte gerade er/sie mit einer kompletten Schulungswoche in Münster gefördert werden?

Was erhöht die Chance, zu dieser exklusiven Woche eingeladen zu werden?

Philipp Kern: Tatsächlich schauen wir nicht nur auf die reinen Fakten – sondern auch darauf, wie kreativ und profiliert die Bewerberinnen und Bewerber vorgestellt werden!

Das Brillux Azubi-TalentForum 2022

Alle Brillux Ausbildungspartner sind eingeladen, ihre besten Azubis, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch in der Ausbildung sind, für einen der Plätze beim Azubi-TalenForum ins Rennen zu schicken. Je zwölf Bewerber/-innen werden mit der kostenlosen Teilnahme an einem von zwei Terminen belohnt. Die Azubis erwartet eine tolle Arbeitswoche voller fachlicher und persönlicher Weiterbildung. Die Verpflegung und Unterbringung im Brillux Gästehaus B-Wohnen sind ebenfalls inklusive.

Wo und wann findet das Azubi-TalentForum statt?

Am Hauptstandort der Brillux Akademie in Münster – selbstverständlich mit coronakonformem Sicherheitskonzept

■ 20.–25. März 2022 und

■ 3.–8. April 2022

Wann und wo bewerben?

18. Oktober bis 17. Dezember 2021

auf www.brillux.de/azubi-talentforum

(Eine Rückmeldung erfolgt bis Ende Januar 2022.)