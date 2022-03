Anbindungen an Großhändler und Hersteller

Die WinWorker Software konnte mit Sto/ StoCretec sowie der MEGA-Gruppe erneut Top-Partner gewinnen und an die Handwerkersoftware anbinden – natürlich ist dieser Service für die Anwender kostenlos!

Eine Anbindung von Materiallieferanten an die eigene Branchenlösung hat für Maler, Stuckateure, Verputzer, Trockenbauer und Bodenleger entscheidende Vorteile: So können beispielsweise Artikelpreise automatisch aktualisiert, Preisbindungen berücksichtigt und Informationen rund um die Materialien abgerufen werden. Bei einigen Lieferanten besteht zusätzlich die Möglichkeit, Edifact-Rechnungen im WinWorker einzusehen. In Kombination mit der WinWorker Materialmitschreibung können dann sogar Materialien aus der Rechnung direkt auf Projekte gebucht werden.

Dank der verbesserten Materialrecherche-Funktion sind Angebote schnell und einfach geschrieben. In wenigen Sekunden kann im WinWorker nach Produkten bei den angebundenen Lieferanten gesucht, Artikelpreise verglichen und sofort ins Angebotsdokument eingefügt werden. Das gewährleistet die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Angebots, da die Kalkulation immer auf dem neuesten Stand ist.

Mit dem ersten Update zu Jahresbeginn konnte die umfangreiche Auswahl an Anbindungen an Material-Großhändlern und -Herstellern um weitere Branchenschwergewichte ergänzt werden:

Die MEGA-Gruppe bietet ihren Kunden sowohl Qualitätsprodukte von der Marke MEGA als auch von anderen namhaften Industriepartnern. Der Großhändler versorgt unter anderem Maler, Bodenleger und Stuckateure, die mit der Branchenlösung von WinWorker arbeiten, mit den neuesten Preisen und umfangreichen Artikelinformationen.

Sto ist Weltmarktführer für Wärmedämm-Verbundsysteme und Hersteller von Farben, Putzen, Lacken und vielem mehr. StoCretec hat sich auf Produkte und Systeme für Beton spezialisiert. Durch die Anbindung an WinWorker werden zum Beispiel die aktuellen Preise, Bilder und technische Hinweise für die herstellereigenen Baustoffe und Systeme digital zur Verfügung gestellt.

WinWorker Software

Emmericher Weg 12

47574 Goch

Tel.: +49 (0) 2823 / 42 56 – 0

www.winworker.de