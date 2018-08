Auszubildende mit sozialem oder wirtschaftlichem Förderbedarf erhalten im Rahmen des Bestenwettbewerbs „Du hast es drauf – zeig’s uns!“ Unterstützung. Hochwertig befüllte Werkzeugkoffer sind Belohnung für herausragende schulische Leistungen. Im Kuppelsaal des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Leonberg wechselten im Mai insgesamt zehn Koffer den Besitzer. Der Bestenwettbewerb für den Handwerksnachwuchs soll zu guten Leistungen in der Ausbildung motivieren und das Selbstbewusstsein für einen guten Berufsstart stärken. Die Aufforderung „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ gilt seit 2017 auch künftigen Stuckateuren. An jeder beruflichen Schule mit Stuckateurklassen zeichnet die Sto-Stiftung die besten Azubis im dritten Ausbildungsjahr mit Werkzeugkoffern für herausragende Leistungen aus. Optimal ausgerüstet gehen sie so in die praktische Prüfung. Den drei Gesellen mit den besten Prüfungsergebnissen winkt zudem jeweils ein iPad. Voraussetzung für die Nominierung zum Bestenwettbewerb ist sozialer oder wirtschaftlicher Förderbedarf sowie ein Notendurchschnitt zum Halbjahr von mindestens 2,4.