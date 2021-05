Johannes Muschel gründete 1921 sein Malergeschäft in Rüti, Schweiz. 2018 siedelte Silvio Höhn das Familiengeschäft in dritter Generation an den heutigen Sitz in Birmensdorf um. Dass ein Familienbetrieb 100 Jahre feiern kann, ist nicht selbstverständlich. In diesem Fall ist es ein besonderes Verdienst und eine Hommage an den 2019 auf tragische Weise verunfallten Chef Silvio Höhn. Er hatte den Betrieb über 35 Jahre mit viel Einsatz und Fachkompetenz geführt und geprägt. Seine seriöse Berufsauffassung schätzten Kunden, Mitarbeitende und Lieferanten gleichermaßen. Es ist aber auch ein Lob an die neue Crew, welche unter der Leitung von Monika Höhn erfolgreich durch schwierige Zeiten navigiert. Ob und wann die Feierlichkeiten 2021 stattfinden können, hängt von der Pandemiesituation ab. Eine Leistung, der große Anerkennung gebührt, ist das Jubiläum allemal.

