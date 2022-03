Architekten-Infotag „In Zukunft? Holzbau!“

Vom Brettschichtholz aus Birke bis zum Holzfaser-WDVS und vom sicheren Fensteranschluss bis zum Anti-Algen Putzsystem – der Architekten-Infotag am 04. Mai 2022 bietet einen fachlichen Rundumschlag zum Thema Holzbau. Die hybride Fortbildungsveranstaltung findet online und vor Ort in Augsburg statt und wird von der dena mit acht Unterrichtseinheiten anerkannt.

Die ersten Häuser wurden bereits vor 10.000 Jahren gebaut. Das Material? Holz. Und auch heute ist das Bauen mit Holz aktuell wie nie zuvor, denn der Rohstoff verfügt über exzellente thermische und wohnklimatische Eigenschaften. Dazu ist Holz ein heimischer, nachwachsender Rohstoff, der Kohlenstoff bindet und so zur Reduzierung von CO 2 beiträgt. Dank seiner Eigenschaften als leichter und zugleich fester Werkstoff eröffnet der Holzbau nicht nur eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, sondern ermöglicht auch die Aufstockung von Gebäuden. Und das in Rekordzeit, da Wand- und Deckenelemente in großem Umfang werksseitig vorgefertigt werden können. Der Infotag zeigt anschauliche Beispiele für das Bauen und Gestalten im Einklang mit der Natur. Die Kooperationsveranstaltung beinhaltet markenübergreifende Fachvorträge, Schulungsunterlagen und ein Teilnahmezertifikat.

Anmelden können Sie sich hier.