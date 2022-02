Azubi-Bewerberwoche

Ist eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk das Richtige für mich? Interessierte sind herzlich zur Bewerberwoche der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main vom 7. bis 11. März 2022 im Aus- und Weiterbildungszentrum der Innung in Frankfurt eingeladen.

Täglich haben bis zu 40 Interessenten die Möglichkeit, sich bei der Innung in Frankfurt vorzustellen und über eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk sowie das duale Studium zu informieren. Letzteres beinhaltet eine Ausbildung in Kombination mit einem Bauingenieursstudium an der Frankfurt University of Applied Sciences. Die geeignetesten Kandidaten lädt die Innung dann am Freitag zu einem Speed-Dating mit Ausbildungsbetrieben aus dem Innungsgebiet ein. Bei gegenseitigem Interesse werden Praktikumstermine vereinbart oder direkt Ausbildungsverträge angeboten. Zu vergeben sind sowohl Plätze für eine Gesellenausbildung als auch für das duale Studium. Für das anstehende Lehrjahr, das am 1. August 2022 beginnt, haben die Mitgliedsbetriebe der Innung bereits über 70 freie Lehrstellen gemeldet. An der Bewerberwoche teilnehmen können alle, die sich für einen kreativen und zukunftssicheren Handwerksberuf interessieren.

www.farbe-rhein-main.de