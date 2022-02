digitalBAU 2022 Kölnmesse

Statt wie geplant im Februar findet die digitalBAU nun vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2022 auf dem Kölner Messegelände statt. Die Messe zeigt digitale Lösungen für die Baubranche. Hier finden Sie eine Auswahl der Aussteller und ihrer Produkte.

Autor: Martin Mansel | Fotos: Messe München

Die Digi-Zeiterfassung GmbH präsentiert mobile digitale Helfer für die Baustelle. Neben der Zeiterfassung umfassen die Eingaben und die Auswertungen von Daten und Informationen zu Materialbeständen, Wetter, Fotos, Notizen, Fahrzeiten, Preiskalkulationen und vieles mehr. (Stand: Halle 5-2.307, www.digi-zeiterfassung.de)

Die Wastebox Deutschland GmbH stellt mit der App wastebox.biz eine Möglichkeit vor, mit der Bauunternehmen ganz einfach, schnell und transparent die Entsorgung ihrer Baustellenabfälle organisieren können. Mit nur wenigen Klicks sind die richtigen Behälter für die Baustellen bestellbar. Der Aussteller ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. (Stand: Halle H1.306/4, www.wastebox.biz/de/startseite)

Die Vanilla AG zeigt die Möglichkeiten von digitalen Magnettafeln für kollaborative Terminplanung in Bauprojekten. Alle Projektbeteiligten, also Auftraggeber, Planer, BIM-Manager plus alle beteiligten Unternehmen, können darauf zugreifen. Das Motto: Gemeinsame Planung leicht gemacht. (Stand: Halle H1.410/6, www.vanillaplan.ch)

Die Stuttgarter Digitalprofis von Palette CAD haben ihre Planungssoftware um ein weiteres Feature für überzeugende Präsentationen erweitert: Augmented Reality (AR) soll die Vorstellungskraft der Kunden anregen und bringt die Planung direkt in deren Umgebung. Erleben können Sie das am (Stand: Halle H5-2.207, www.palettecad.com)

Vermessung und Abrechnung auf Knopfdruck verspricht vh software tools. Bei diesem System können über eine cloudbasierte Lösung beliebig viele Nutzer auf GIS- und Vermessungsdaten in Echtzeit zugreifen, auch per Smartphone. (Stand: Halle H1.336, www.gpspoint.de)

Robotic Eyes & recordIT präsentieren mit Inspect3d eine völlig neue Art der Dokumentation im Hoch- und Tiefbau. Ihr Thema ist Nachvollziehbarkeit der Dokumentation von Bestandsbauwerken. Stand: (Halle H4-2.300, www.robotic-eyes.com)

App auf, Türe auf heißt es bei der akii cvo Zeppelin Lab GmbH. Das Unternehmen stellt vor, wie das Mobiltelefon als digitaler Schlüssel für die gesamte Baustelle funktionieren kann. (Stand: Halle H1.306.2, www.akii.app)

Die Baudokumentation leansaga der lean.codes GmbH & Co. KG soll eine lückenlose Erfassung von der Baustelle bis ins Büro für Unternehmer wie Handwerker ermöglichen. Durch die intuitive Integration aller Beteiligten ohne Login oder App-Zwang soll keine Kommunikation mehr verloren gehen. (Stand: Halle H5-2.305, www.lean.codes/de)

Im Fokus bei Peri steht unter anderem, die Planung und Umsetzung von Schalungs- und Gerüstkonstruktionen anhand der BIM-Methodik zu vereinfachen. Als Erweiterung des Funktionsumfangs von herkömmlichen BIM-Plattformen bietet das Unternehmen die „Peri Extended Experience“-App an. Mithilfe der App können die 3D-Schalungs- und Gerüstkonstruktionen auf Mobil- und Tabletgeräten in den drei Darstellungsarten Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) sowie Mixed Reality (MR) angezeigt werden. (Stand: Halle H4-2.306, www.peri.de)

Weitere Informationen:

www.digital-bau.com