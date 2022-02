Digitaler DGNB-Jahreskongress

Am 23. und 24. Februar 2022 veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. einen digitalen Jahreskongress. Dabei geht es um den aktiven Austausch der Teilnehmenden zu aktuellen Entwicklungen rund um das nachhaltige Bauen. „Das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen hat über alle Bereiche der Bau- und Immobilienwirtschaft hinweg 2021 gewaltig zugenommen“, erklärt Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der DGNB. „Mit unserem Jahreskongress wollen wir die verschiedensten Diskussionsstränge zusammenführen und allen Interessierten eine Einordnung geben, wo wir aktuell in Deutschland und darüber hinaus mit den Themen stehen.“ Acht Themenräume umrahmen das Kongressprogramm: Am 23. Februar geht es zunächst um den Status Quo des nachhaltigen Bauens in Europa. Es schließt sich die Frage an, wie eine Klimaanpassung im Kontext des Bauens möglich ist. Zudem wird besprochen, wo die Branche auf dem Weg in die Circular Economy steht. Im letzten Themenraum des Tages wirft der Kongress unter dem Motto „Hype oder Hoffnung?“ einen nüchternen Blick auf die ESG-Debatte. Am 24. Februar wird es zum Auftakt um die viel diskutierte Bundesförderung BEG gehen. Es folgt eine Gesprächsrunde zur Rolle von Biodiversität im Bauen und zur aufkeimenden Commitment-Kultur in Sachen Klimaneutralität. Zuletzt beschäftigen sich die Teilnehmenden damit, wie die Materialwahl für Planende im Sinne der Nachhaltigkeit künftig besser gelingen kann. Eine Veranstaltungsplattform ermöglicht allen Anwesenden, sich direkt online mit Kontakten auszutauschen. Die Teilnahme am DGNB-Jahreskongress 2022 ist kostenlos. Eine Anmeldung ist über diesen Link möglich. „Wir freuen uns über alle Interessierten – ganz egal, ob sie sich für einen einzelnen Beitrag begeistern oder beide Tage komplett mit uns verbringen wollen“, so Lemaitre.

