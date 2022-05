Innovation in der Töntechnik

Beim neuen Mischsystem MEGA Pearls werden nicht länger flüssige Tönpasten in das jeweilige Grundmaterial eingearbeitet, sondern gefriergetrocknete Pigmentkügelchen. Da MEGA Pearls nicht in einer wässrigen Lösung eingebunden sind, verändern sie auch nicht die Viskosität des zu tönenden Materials. Netzmittelauswaschungen oder Emulgatorläufer an der Fassade sind damit nahezu ausgeschlossen. Das Beschichtungsmaterial ist zudem regenfest. Ebenso sind keine Konservierungsmittel mehr notwendig, um sowohl die Tönpaste als auch die Mischmaschine vor Verkeimung zu schützen. Bei Reinigung und Wartung der Maschine fällt kein Sondermüll mehr an und da MEGA Pearls nahezu unbegrenzt haltbar sind. Volker König, Vorstandsvorsitzender der MEGA eG betont: „MEGA Pearls ist die modernste und nachhaltigste Töntechnologie am Markt. Ein Gamechanger für unsere Branche, der auch die Umwelt schont.“

www.mega.de