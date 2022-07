Persönliche Kontakte zählen

Kürzlich hatte der Farbengroßhändler Engel & Jung zu seiner Fachmesse Farbarena in die Hessenhallen in Gießen eingeladen. Auf über 3.500 Quadratmetern präsentierten mehr als 65 Aussteller in zwei Messehallen ihre Produkte, Innovationen und Dienstleistungen aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Maschinen, WDVS, Trockenbau, Zubehör und Sonnenschutz.

Über 1.000 Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, um an den verschiedenen Ständen mit Vertretern der Industrie und Mitarbeitern der Firma Engel & Jung ins Gespräch zu kommen. „Die letztjährige Messe konnte aufgrund der Pandemie nur in digitaler Form stattfinden, deshalb freuen wir uns besonders, unsere Kunden endlich wieder persönlich treffen zu können“, merkte Geschäftsführer Roland Zaschel bei seiner Eröffnungsrede zur anschließenden Messe-Party an. Zu den Highlights der diesjährigen Veranstaltung gehörten neben den zahlreichen Fachgesprächen die Live-Acts auf der Bühne und das Nebenprogramm mit der Elektro-Mobilität-Ausstellung.

www.engel-jung.de