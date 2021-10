Die Messe Domotex ist laut Aussage der Veranstalter bereit für den Neustart. Sie wird vom 13. bis zum 16. Januar 2022 als erste Präsenzveranstaltung der Branche in Hannover in den Re-Start gehen und mit zusätzlichen digitalen Angeboten durchgeführt werden. Die Messe soll in den drei Hallen 11, 12 und 13 stattfinden. Das neue Hybridkonzept der Domotex bietet sowohl ausstellenden Unternehmen als auch den Messegästen aus aller Welt zahlreiche digitale Services und Beteiligungsmöglichkeiten. Allen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht live dabei sein können, wird die digitale Teilnahme ermöglicht. So wird das bei der vergangenen Messe neu eingeführte Domotex-TV-Format um ein digitales Konferenzprogramm erweitert: ein durchgehendes und buntes Programm mit Live-Vorträgen, Interviews und Diskussionen. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass Messe-Gäste an allen Stationen ihres Messebesuchs den bestmöglichen Gesundheitsschutz erhalten. Sei es in den Messe-Restaurants, auf den Ausstellerständen oder in ihren Hotels. Zur Domotex haben nur Personen mit Impfnachweis, Nachweis der Genesung von einer SARS-CoV2-Infektion oder mit aktuellem negativem Testnachweis Zugang (3G-Regelung). Für alle anwesenden Personen ist die Angabe persönlicher Daten für eine effiziente Kontaktnachverfolgung verpflichtend.

