Nach vielen Monaten der Schließung haben die bundesweit verteilten Schulungszentren der Ardex-academy wieder geöffnet. Ob Wandgestaltung, Verlegen von Naturstein, Großformaten oder keramischen Belägen für Schwimmbäder, ob Schimmelvermeidung oder das Abdichten dünnschichtiger Heizsysteme: Das Seminarprogramm deckt auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum ab. Geleitet werden die Trainings von den Experten der Ardex-Anwendungstechnik. Je nach Thema ergänzen Spezialisten von Industriepartnern wie Gutjahr, CD-Color, Danogips, Erfurt & Sohn, Gerflor, Lithofin, Mirka sowie Sachverständige das Team.

Die Schulungen finden an verschiedenen Standorten der Ardexacademy oder bei Industriepartnern statt. Selbstverständlich werden die Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Das gesamte Seminarangebot finden Interessierte unter www.ardex.de/seminare. Auf der Website stehen alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten bereit.

Durch die Corona-Pandemie hat Ardex sein Angebot an digitalen Lerninhalten deutlich ausgebaut. Interessierte können online an einer großen Auswahl von Kursen teilnehmen: auf der neuen E-Learning-Plattform der Academy. Die Anmeldung zu den Online-Kursen ist im Internet unter www.ardexacademy.de oder direkt in der Ardexia-App (Kachel „E-Learning“) möglich.

Auch die Seminarreihe Ardex Live wird in diesem Jahr weiter ausgebaut. Bei den Live-Schulungen können Verarbeiter per Chat Fragen stellen, die die Spezialisten direkt beantworten – fast so wie bei einer Präsenzschulung. Die nächsten Termine finden Interessierte auf www.ardex.de/service/ardex-live. Dort oder auf der Ardex-Facebook-Seite können sie an den Live-Streams teilnehmen.

