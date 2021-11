Venezianische Kreationen

Die Tapeten dieses Herstellers sollen Wänden einen besonderen Charakter verleihen. In dieser Tradition steht auch die aktuelle Textilkollektion.

Fotos: Rubelli

Im diesjährigen Wallcoverings-Katalog von Rubelli gibt es Reproduktionen ikonischer Stoffe neu zu entdecken und Designs, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Looks in den letzten Jahren zu Lieblingen wurden. Wir stellen vier von ihnen vor.

Wonder Walls

Die Bandbreite der Digital- und Vinyldrucke „Wonder Walls“ ist groß. Die Designs reichen von floralen Mustern bis hin zu Reproduktionen von Damast, marmoriertem Papier und antikem, geprägtem Leder. KundInnen, die einen noch luxuriösen Look bevorzugen, können sich über die MalerInnen mit dem kostbaren Gold von „Eldorado Wall“ den glamourösen Touch ins Haus holen.

Art Walls

Die starken, feuerfesten Vinyls zeigen eine Reihe von Allover-Mustern – kleinformatig und in kontrastreichen Farbvarianten. Mit Ausnahme von der „Opus Wall“ sind sie Vinylversionen von Rubelli-Stoffen, die täuschend echt textil wirken.

Textured Walls

Mit diesen Vinyls gelingt es dem Hersteller, Textur, Seidenglanz und Dreidimensionalität echter Stoffe meisterhaft nachzuahmen. Die feuerfesten Vinyltapeten eignen sich laut Hersteller daher für alle Einrichtungsprojekte.

Woven Walls

Die hochwertige Kollektion der Woven Walls wird in der Rubelli-Fabrik in Cucciago, Como, aus recyceltem Polyester und Naturfasern hergestellt. So soll das authentische Gewebe erhalten bleiben und für einen Look zum Anfassen sorgen. Die hochwertigen Wallcoverings werden im italienischen Rubelli-Werk selbst produziert.

Mehr Informationen finden Sie über die Website des Herstellers.