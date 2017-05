Die deutsche Lack-, Farben- und Druckfarbenindustrie leidet unter steigenden Kosten für ihre Qualitätsrohstoffe. Für alle Branchenunternehmen sind die Preise am Weltmarkt schon in den vergangenen Monaten gestiegen, seit dem Jahreswechsel hat sich die Situation nun aber massiv verstärkt.

Einzelne Rohstoffe sind auf den internationalen Beschaffungsmärkten inzwischen bereits knapp geworden. Die Kosten sind auf breiter Front mitunter zweistellig gestiegen. Dieser Entwicklung tragen Caparol und Alligator nun mit einer nach Produkten/Produktgruppen differenzierten Preiserhöhung in der Größenordnung von zum Teil fünf Prozent zum 1. September 2017 Rechnung. Betroffen sind sowohl Bindemittel als auch Lösemittel, insbesondere aber der unersetzliche Rohstoff Titandioxid. „Rohstoffkosten sind für die Lack- und Farbenindustrie entscheidend, da der überwiegende Teil der Herstellkosten auf Rohstoffe entfällt“, so Caparol-Geschäftsführer Guido Cruysen. Ein Ende der Preisrallye ist zudem noch nicht in Sicht, weil neben den Rohstoffkosten Steigerungen bei Energie-, Lohn- und Logistikkosten sowie der Aufwand durch neue gesetzliche Bestimmungen nicht mehr zu kompensieren sind.