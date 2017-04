In dem neuen Kundenmagazin beleuchten Experten, wie Putze unsere Baukultur und Stadtbilder prägen. Foto: Schwenk Putztechnik

„Putz“ lautet das Schwerpunktthema in der neuen Ausgabe von Q4, dem Kundenmagazin der Schwenk Putztechnik. Experten beleuchten hier, wie Putze unsere Baukultur und Stadtbilder prägen und wie sie den Charakter eines Gebäudes beeinflussen können. Die Autoren richten ihren Blick auch auf neue Materialtrends sowie das aktuelle Trendthema „Wohngesundheit“. Außerdem findet man Tipps, wie Unternehmen es schaffen, von ihren Kunden auch im Netz weiterempfohlen zu werden. Neben Themen rund ums Handwerk gibt es in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins praktische Tipps, wie Unternehmen von ihren Kunden im Netz positiv bewertet und weiterempfohlen werden. In einer Fotostrecke können Leser außerdem Vizeeuropameister Daniel Reingen auf seinem Weg zu den Euroskills 2016 von Göteborg begleiten.