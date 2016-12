In der der zweiten Januarwoche ist es wieder so weit: Trendinteressierte in Sachen Interieur strömten nach Frankfurt, um sich auf der Heimtextil, der Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien, inspirieren zu lassen.

Im Areal „Design live“ in Halle 4.2 zeigen vom 10. bis 13. Januar 2017 renommierte Design Studios und Jungtalente ihre kreativen Entwürfe für Haus- und Heimtextilien. Mit einer Beteiligung von rund 230 Ausstellern aus 28 Ländern finden Besucher hier das weltweit größte Angebot an Textildesign. Die Designs der Studios sind geprägt von verschiedenen Einflüssen und Stilrichtungen. Unternehmen finden hier frische Entwürfe für ihre neuen Kollektionen und können Kontakte zu den kreativen Köpfen der Branche knüpfen. Auch die kommende Designergeneration hat Ihre Plattform in Halle 4.2 – hier zeigen die Nachwuchstalente europäischer Hochschulen ihre Projekte im Rahmen des „Young Creations Award: Upcycling“ und „Heimtextil CAMPUS“.

