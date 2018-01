Christian Benz ist neuer Geschäftsführer der Schweizer Adler-Lack AG, Tochtergesellschaft der Adler Lackfabrik. Nach seiner Lehre zum Chemielaboranten absolvierte Benz ein Chemie-Studium an der FH Chur sowie den Studiengang International Executive MBA in Winterthur. In mehreren Unternehmen sammelte er Erfahrung als Marketing- und Verkaufsleiter sowie in der Geschäftsführung.