„Mutig in die neuen Zeiten“, gab Adler-Geschäftsführerin Andrea Berghofer als Motto beim traditionellen Jahresmeeting

in Bad Ischl vor. Hier holen sich die Vertriebspartner der Adler-Farbenmeister das Rüstzeug für das neue Farbenjahr. „Wir sind heute laufend mit neuen Herausforderungen konfrontiert – umso wichtiger ist es, ihnen mit Weitblick und Innovationsgeist zu begegnen.“ Diesen Innovationsgeist bewiesen die Entwicklungsprofis rund um Rainer Troppmair, die den Farbenmeistern Produktneuheiten mit auf den Weg gaben. So können sich Maler auf die rundum ökologische Innenwandfarbe Aviva Terra-Naturweiß freuen – wohngesund und allergikergerecht, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und verpackt im umweltfreundlichen Recyclinggebinde. Ebenfalls mit im Gepäck: Der 2K-PU-Multilack. Ein pulverbeschichtetes Garagentor? Küchenfronten? Badezimmerfliesen? Alles kein Problem für dieses Produkt , wie die Martin Unterberger und Reinhard Spinn live auf der Bühne unter Beweis stellten: Von der Fliesenwand über ein Paar Skier bis hin zur verdienten Flasche Bier nach getaner Arbeit lackierten sie alles in strahlendem Weiß.

