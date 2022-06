Sommer der Berufsbildung

Ausbildung im Handwerk: HandwerkerInnen werden heute dringend für die Umsetzung der Energiewende und das Erreichen der Klimaziele benötigt. Die Sicherung des hierfür erforderlichen Fachkräftebedarfs erfolgt in den Handwerksbetrieben vorwiegend über die eigene Ausbildung. Diese steht jedoch aufgrund des deutlichen Rückgangs der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, der sich während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich verstärkt hat, vor wachsenden Herausforderungen.

In den vergangenen beiden Jahren haben sich rund 56.000 weniger junge Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit als ausbildungssuchend gemeldet als noch vor der Pandemie. Allein im Handwerk konnten im vergangenen Ausbildungsjahr 18.600 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Diese jüngste Entwicklung ist vor allem auf die nach wie vor eingeschränkte Berufsorientierung zurückzuführen.

Hier setzen die Partner der „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ an und starten in diesem Jahr erneut ihren „Sommer der Berufsausbildung“. Die Kampagne richtet sich an Jugendliche, Eltern und Betriebe. In zahlreichen Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene werden von Mai bis Oktober wichtige Themen aufgegriffen: Berufsorientierung, Attraktivität der Ausbildung, Vielfalt der Talente und Nachvermittlung. Details, Zeitpunkte und Veranstaltungsorte der Angebote zu den vier geplanten Themenschwerpunkten „Berufsorientierung und Praktika“, „Attraktivität der Ausbildung“, „Vielfalt der Zielgruppen“ und „Nachvermittlung“ sind auf der Allianzseite www.aus-und-weiterbildungsallianz.de zusammengestellt.

#AusbildungSTARTEN