Die Möbellackierung steht im Mittelpunkt dieses eintägigen Praxisseminars. Dabei werden die wesentlichen Grundlagen vermittelt, die für die professionelle Beschichtung notwendig sind. Verschiedene Applikationstechniken wie Fließbecherpistole, sowie das Airless- und Airmix-Verfahren werden mit allen Einstellungsparametern und Verarbeitungstricks vorgestellt. Außerdem werden Vorschläge und Ideen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes gegeben. Das alles geschieht anhand von zahlreichen Praxisbeispielen für transparente und deckende Oberflächen. Die eintägige Mitarbeiterqualifikation zur Fachkraft für Möbellackierung kann mit einem Qualifikationszertifikat abgeschlossen werden. Remmers bietet im Herbst Termine an vier verschiedenen Standorten:

19.10.2021 in Heidelberg, 04.11.2021 in Bad Düben, 07.12.2021 in Herford und 09.12.2021 in Löningen.

www.remmers.com

