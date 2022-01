Nachdem das Bundesfinanzministerium (BMF) Ende 2021 die für Auftraggeber zur steuerlichen Förderung notwendige Fachunternehmerbescheinigung modifiziert hat, wurden das entsprechende Formular und das ausgefüllte Musterbeispiel auf www.vdpm.info aktualisiert und stehen dort ab sofort zum Download zur Verfügung. Das Finanzamt beteiligt sich an Maßnahmen zur energetischen Modernisierung mit 20 Prozent der Kosten. Voraussetzung ist die Ausführung durch ein Fachunternehmen, das dem Auftraggeber über den Abschluss der Arbeiten eine Bescheinigung ausstellen muss. Der VDPM hat das vom BMF überarbeitete Muster in ein leicht ausfüllbares pdf-Formular mit den für eine Wärmedämmung von Außenwänden relevanten Angaben umgewandelt. „Damit erleichtern wir den Fachunternehmen den Bürokratieaufwand erheblich“, so VDPM-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Joachim Riechers. Das aktualisierte Formular und ein Musterbeispiel sind unter www.vdpm.info/services/downloads/bescheinigung-fachunternehmen/ verfügbar. Auf den neuesten Stand gebracht hat der VDPM auch seine Broschüre „Steuern sparen“. Dr. Riechers: „Einige Randbedingungen haben sich vereinfacht, deshalb und aufgrund der anhaltend großen Nachfrage haben wir die Info-Broschüre aktualisiert und neu aufgelegt.“ Die Broschüre steht zum Download ebenfalls auf der Internetseite des VDPM zur Verfügung. Dort können auch gedruckte Exemplare angefordert werden.

