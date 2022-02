Fassadenwettbewerb 2021

Der Malerbetrieb Wöbbekind belegt den ersten Platz des Fassenwettbewerbs der Innung Hannover. Begründung der Jury: „Die Gewinnerfassade besticht durch unglaubliche Eleganz. Das aufwendig renovierte Haus steht in einer Seitenstraße in Kirchrode. Sofort, wenn man in die Straße einbiegt, fällt einem die Farbgebung und die neu applizierte Dreidimensionalität auf. Viele neue Elemente um Fenster und im Erdgeschoßbereich verleihen der Fassade ihre neue, gelungene Optik.“

Den zweiten Platz belegte Malermeister Carsten Schleef aus Hannover: „Die vollkommen sanierte Fassade über vier Nachbarhäuser hinweg fällt vor allem durch ihre perfekte handwerkliche Ausführung auf. Auch hier sind die Farbgebung und die Fassadenelemente in dem Straßenensemble sehr gut überlegt und umgesetzt worden, so die Jury. Dritter wurde der Malereibetrieb Heye GmbH & Co.KG aus Isernhagen, „da diese extrem aufwendige Sanierung der Fassade immer wieder durch Rückschläge begleitet wurde. Mehrmals musste festgestellt werden, dass die Bausubstanz nicht mehr tragfähig war. Umso größer ist die handwerkliche Leistung des Malerbetriebs einzuschätzen.“

www.malerinnung-hannover.de