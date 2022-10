Marktzahlen 2021

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) hat die wichtigsten Kenndaten und Statistiken seines Industriezweiges in einem informativen digitalen Booklet veröffentlicht. 2021 war die konjunkturelle Entwicklung von der Covid-19-Pandemie und weltweit steigenden Rohstoffpreisen geprägt. Über das ganze Jahr hinweg sammelt und wertet die Wirtschaftsabteilung des VdL Quartalszahlen, Statistiken und Berechnungen aus. Hierbei werden die Daten des Statistischen Bundesamts und des Dienstleisters CHEM Research passend für die Branche zusammengefasst. Ob in übersichtlichen, detaillierten Tabellen oder in schnell verständlichen Grafiken – die Sammlung gibt einen kompetenten Überblick über den deutschen Markt für Lacke, Farben und Druckfarben. Das Booklet im PDF-Format steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

www.WirSindFarbe.de