Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 hat die Meffert AG Farbwerke Mehrheitsanteile an der Bio Pin Holding AG & Co. KG erworben. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Sitz in Jever ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und gehört heute zu den Top-10-Herstellern von Naturfarben in Europa. Die beiden Geschäftsführer Thomas Klapproth und Tobias Gölz bleiben Bio Pin als geschäftsführende Gesellschafter erhalten.

www.meffert.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: