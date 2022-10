Weco B.V. übernommen

Erismann hat 100 Prozent der Anteile des holländischen Digitaldruck-Unternehmens Weco B.V. erworben. Die Weco B.V. mit Firmensitz im holländischen Rijssen gehört zu den führenden Digitaldruck-Unternehmen in Europa. Seit mehr als 20 Jahren beliefert Weco Kunden weltweit mit innovativen Digitaldrucken. Mit der etablierten Marke Muance setzt Weco Maßstäbe in puncto Design, Materialien und Service. Der langjährige Inhaber und Geschäftsführer Rinze Zijlstra wird auch weiterhin als „Managing Director“ fungieren und sein Know-how in die Erismann Group einbringen.

www.wecobv.nl