Als nachwachsender Rohstoff vereint Holz ein attraktives Äußeres gekonnt mit dem Aspekt der Wohngesundheit und bringt so ein Stück pure Natur in die eigenen vier Wände. Um Fußböden, Möbel, Wandverkleidungen, Innentüren oder Profilhölzer aus Holz dauerhaft zu schützen und farblich zu veredeln, offeriert die Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG mit dem bewährten Dekorwachs einen großen individuellen und wohngesunden Gestaltungsspielraum. Das Dekorwachs basiert auf natürlichen Ölen und Wachsen und verleiht dem Holz eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche. Der leicht zu verarbeitende Anstrich stärkt Böden, Treppen und sonstige Holzoberflächen zuverlässig gegen alltägliche Beanspruchung und macht sie widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola und andere Flüssigkeiten. 15 transparente Farbtöne eignen sich ideal als farbige Grundierung und zum Überstreichen nachgedunkelter Holzflächen. Zehn intensive Töne erweitern den kreativen Spielraum zusätzlich. Für individuelle Kundenwünsche lassen sich die verschiedenen Farben auch untereinander mischen. Zur Verarbeitung wird das Dekorwachs ohne vorherige Grundierung mit einem Pinsel, einer Mikrofaserrolle oder dem Hand Padhalter aufgetragen. Für eine transparente Tönung reicht ein Anstrich aus, mit einem zweiten Anstrich kann ein intensiveres Ergebnis erzielt werden. Die behandelte Oberfläche ist nach dem Trocknen wischfest, resistent gegen Kratzer, Flecken und Haushaltschemikalien sowie einfach zu reinigen. Als ideales Oberflächenfinish für stark beanspruchte Flächen wie Böden, Tische oder Stühle empfiehlt sich ein Endanstrich mit einem ebenfalls auf natürlichen Ölen und Wachsen basierenden Hartwachs-Öl. Sowohl das Dekorwachs als auch das Hartwachs-Öl sind im getrockneten Zustand speichel- und schweißecht, gesundheitlich vollkommen unbedenklich – geprüft nach DIN EN 71.3 – und damit sogar für Kinderspielzeug und Oberflächen mit Lebensmittelkontakt geeignet.