Toller Erfolg für Dominik Miribung: Der 23-jährige Maler aus dem italienischen Wengen hat bei den Berufseuropameisterschaften 2021 in Graz in der Kategorie „Maler“ den sechsten Platz belegt. Aufgrund der hohen Punktzahl (703 von 800 Punkten) wurde er zudem mit dem „Medallion for Excellence“-Diplom ausgezeichnet. Im Interview verrät der Südtiroler, der von der Brillux Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ mit Malerkleidung und Material unterstützt wurde, wie er die EuroSkills erlebt hat.

Dominik, die EuroSkills 2021 liegen nun einige Wochen zurück. Wie ging es dir direkt im Anschluss an den Wettbewerb?

Ich bin voll zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. In diesem Jahr war es für mich stressiger als bei den WorldSkills 2019 in Kazan/Russland, was auch daran lag, dass das Niveau der anderen Länder generell gestiegen ist. Ich bin aber wirk-lich sehr froh, teilgenommen zu haben. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, was auch sehr schön war.

Dass du, obwohl du 703 von 800 möglichen Punkten erhalten hast, „nur” auf dem sechsten Platz gelandet bist, zeigt ja schon, dass das Niveau sehr hoch war. Wie hast du die Arbeiten der anderen empfunden?

Vor der Bewertung durch die Jury durfte ich nicht an den Stand der anderen ge-hen. Ich konnte jedoch aus drei Metern Entfernung die Stände begutachten und konnte direkt erkennen, wenn das Gesamtbild stimmte, auch wenn man natürlich von weitem keine Details erkennen kann.

Möchtest du bei den EuroSkills 2023 in St. Petersburg wieder antreten?

Wenn ich dürfte, würde ich auf jeden Fall noch mal mitmachen! Leider kann man aber sowohl an den WorldSkills als auch an den EuroSkills nur einmal teilnehmen. Aber vielleicht mache ich übernächstes Jahr als Experte mit, um Nachwuchs-Malerinnen und -Maler zu betreuen.

Würdest du jungen Malerinnen und Malern empfehlen, an diesen Wettbe-werben teilzunehmen?

Ja, unbedingt! Dieses Gefühl, dort teilzunehmen, ist unbeschreiblich!

Was war für dich der aufregendste Moment im ganzen Wettbewerb?

Einer der aufregendsten Momente war die Eröffnungsfeier. Man spürt den Druck, und auch die Nervosität steigt. Auch die letzten fünf Minuten sind unglaublich, wenn alles fertig ist. Die Leute zählen den Countdown herunter, du drehst dich um, schaust in all die Gesichter, hörst den Jubel – einmalig!

Wer hat dich vor Ort unterstützt?

Meine ganze Familie war da und auch ein paar Freunde. Da mit jeder Stunde ein anderer Berufswettbewerb abgeschlossen wird, ist die Fangruppe von Zuschau-ern entsprechend groß – bestimmt um die 100 Personen, die hinter einem stehen und jubeln.

Hast du besondere Pläne für deine berufliche Zukunft?

Ja, ich habe vor, die Meisterprüfung zu machen.

Was hat deine Leidenschaft fürs Malerhandwerk geweckt, was gefällt dir so gut daran?

Als ich 15 Jahre alt war und auf die Berufsschule ging, hat mein Vater mich ab und zu mit zur Arbeit genommen. So bekam ich meine ersten Eindrücke. Als ich anschließend die Malerschule besuchte, fiel mir auf, was für ein vielseitiger Beruf das Malerhandwerk ist. Man hat jeden Tag eine neue Herausforderung.

Welche Tipps würdest du jungen Malerinnen und Malern, die gerade in der Ausbildung sind, mit auf den Weg geben?

Das Wichtigste: Was immer du machst, mache es mit Freude. Natürlich muss auch die Leistung stimmen, ich achte immer sehr darauf, alles perfekt zu ma-chen. Auch Weiterbildung ist wichtig, denn wer sich nicht weiterbildet, bleibt zu-rück. Doch was am meisten zählt, ist die Freude am Job.

Weitere Infos:

www.euroskills2021.com