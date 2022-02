Planmäßige Eröffnung

Die Sievert SE hat das, laut eigenen Angaben, modernste und energieeffizienteste Trockenmörtel-Werk Europas in Betrieb genommen: „Rosenau II“ hat eine Jahreskapazität von über 100.000 Tonnen. Der Neubau mit einer Bauhöhe von 45 Metern umfasst knapp 14.000 m2 große Produktions-, Lager- und Umschlagsflächen. Gefertigt werden nachhaltige Trockenbaustoffe und sämtliche Putze, Mörtel und Kleber für die Produktmarken quick-mix, akurit, tubag und strasser. Neben einem hohen Automatisierungsgrad wurde großen Wert auf Nachhaltigkeit, besonders bei dem Energieeinsatz, gelegt. Die Heizwärme zur Sandtrocknung erfolgt CO2-neutral und die Nutzung der Abwärme für die Mischanlage wird in zukunftsweisenden Konzepten umgesetzt. So wird etwa ein Teil des Stromverbrauchs über eine eigene Einspeisung durch die Photovoltaikanlage abgedeckt.

