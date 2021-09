Ein schweres Unwetter mit Starkregen verursachte Anfang Juni in Königswinter erhebliche Sachschäden. Um den Betroffenen des Unwetters schnell und unbürokratisch zu helfen, richtete die Stadt umgehend ein Spendenkonto ein. Auch die Dinova GmbH & Co. KG zeigt sich solidarisch und spendete 5.000 Euro. „Die Familie Meffert und Dinova bedauern das Leid der Betroffenen sehr. Wir helfen hier gerne! Wir wünschen uns auch in Zukunft eine enge und unbürokratische Zusammenarbeit, falls öffentliche Mittel nicht bereitgestellt werden können“, so Dr. Frank Jung, Geschäftsführer Dinova GmbH & Co. KG.

