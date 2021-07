Anstrich Bei manchen Altbauten lässt sich der Prunk vergangener Tage nur noch erahnen. Für dieses denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus in Hannover gilt das nun nicht mehr: Es erhielt einen frischen, der die Geschichte des Gebäudes betont.

Fotos: Herbol

Jeder Hannoveraner kennt sie, die Podbielskistraße. Fußläufig zum Hauptbahnhof und zur Lister Meile reihen sich stattliche Altbauten aneinander. Das denkmalgeschützte 800-qm-Mehrfamilienhaus war stark verwittert, die Stuckfassade beschädigt. „Mein Team und ich haben uns sehr über diese spannende Aufgabe, die Objektfassade zu sanieren, gefreut“, meint Dipl-Ing. Architektin Beate Oelze.

Nach einem Bombentreffer 1944 brannte das Gebäude bis auf die Kellerdecken nieder. Lediglich die Umfassungswände und die tragenden Wände lieferten eine Grundlage für den späteren Wiederbaufbau. Nach 60 Jahren, in denen die Fassade ganz schön in die Jahre gekommen war, erhielt diese nun eine angemessene Sanierung. Sämtliche Schäden wurden kartiert, in CAD-Plänen dokumentiert und die geplanten Schritte mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.

Sanierung vom Fachmann

Der Malerbetrieb Hülsmann und der Stuckateurbetrieb Klaus Stuckert komplettierten das Sanierungsteam. Der erste Schritt war die gründliche Reinigung der stark verschmutzten Fassade. Anschließend kümmerte sich die Firma Stuckert in liebevoller Detailarbeit um die Reprofilierung der Stuckfassade. Parallel dazu beschichteten die Maler den Untergrund mit der Siliconharzgrundierung Herbol Tiefgrund Aqua, um die Oberfläche zu verfestigen und zu egalisieren. Anschließend wurde auf dem gesamten mineralischen Untergrund die quartzgefüllte Zwischenbeschichtung Herbol Herboxan Quartz mit grober Bürste aufgetragen. Um die Struktur noch mehr aufzupeppen, wurde hier zusätzlich Quarzsand eingestreut.

Für eine hochwertige Schlussbeschichtung wählten die Profis die hoch diffusionsfähige und spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe Herboxan Plus, die mit der Rolle aufgetragen wurde. Sie zeichnet sich durch eine hydrophobe Oberfläche – dadurch selbstreinigende Wirkung – aus und ist diffusionsoffen für Wasserdampf und CO2. „Gerade an so einer vielbefahrenen Straße braucht die Fassade zuverlässigen Schutz vor Witterung. Herboxan Plus war da genau die richtige Wahl“, so Baustellenleiter Christian Kuhnt von der Firma Hülsmann.

Herboxan Plus wurde anhand der Herbol Farbtonkollektion Farbe & Fassaden getönt. Die ganze Fassadenfläche überzeugt in graphit 5 (GN.02.80) und im Sockelbereich wählten die Maler basalt B (CN.01.55). Für einen harmonischen Gesamteindruck kam zum Absetzen der Fensterfaschen und Stuckelemente graphit 3 (HN.01.64) zum Einsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die detailreich ausgebesserte Stuckfassade und die stimmige Beschichtung lassen das Haus in der Podbielskistraße in neuem alten Glanz erstrahlen.

Weitere Fotos:

